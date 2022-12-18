صنعاء: الأمم المتحدة توفر الغطاء للقرصنة البحرية على سفن الوقود

العالم- اليمن

وأوضح المتوكل لـ"المسيرة" اليوم الأحد، أن احتجاز سفن الوقود يأتي استمراراً للقرصنة البحرية التي لم تتوقف حتى في ظل الهدنة.

وأشار إلى أن احتجاز سفن الوقود يؤدي إلى غرامات على السفن المحتجزة وهذا ينعكس على المواطنين.

ونوه المتوكل بأن البنية التحتية لليمن لا تكفي لتخزين كميات كافية من الوقود، لذلك يتأثر الوضع التمويني مع احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وطالب بإدخال سفن المشتقات النفطية، محملا تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية استمرار القرصنة وتداعياتها.

ودعا متحدث شركة النفط الأمم المتحدة إلى العمل كطرف محايد إزاء القرصنة البحرية.