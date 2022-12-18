رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي.. تجمع عشائري بريف الحسكة

العالم - سوريا

وأكد الشيخ حامد الساير من عشيرة البومانع أن أبناء القبائل والعشائر في الحسكة يقفون إلى جانب الجيش العربي السوري، ومستمرون بدعمه لأنه الضامن الوحيد لكل أبناء سورية، وقال: “تجمع اليوم جاء لنجدد رفضنا المطلق للوجود غير الشرعي للمحتل الأمريكي على الأراضي السورية، واستنكاراً للعدوان التركي المتكرر على الأراضي السورية”.

من جانبه قال شيخ قبيلة الجبور حسن المسلط: إن أبناء العشائر سيبقون الأوفياء للوطن والرافضين بشكل قاطع لكل أشكال الاحتلال الطامع بالثروات السورية، وتحديداً المحتل الأمريكي الذي ينتهك الأراضي السورية بشكل يومي ويسرق مقدرات وثروات الوطن، مندداً بالعدوان التركي وما يتعرض له أبناء القبائل من انتهاكات يومية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سورية وتركيا.

واعتبر شيخ قبيلة الشرابيين الشيخ نواف الدهام أن "التجمع العشائري اليوم رسالة لكل من يشكك بموقف أبناء القبائل السورية، وأن أبناء الحسكة هم أبناء الأم سورية وسيبقون أوفياء داعمين حقيقيين للجيش العربي السوري بوجه الاحتلالين الأمريكي والتركي وكل المجموعات الإرهابية التي يتم استخدامها لزعزعة استقرار المنطقة".

وأكد شيخ عشيرة الحسون خالد العطية على أن "فعالية اليوم تأتي في إطار تجديد دعمنا للجيش العربي السوري الذي قدم التضحيات في سبيل صمود سورية والحفاظ عليها بوجه الهجمة الإمبريالية التي أرادت إضعاف الدور السوري إقليمياً وعربياً، كما أنها رسالة لكل العالم بأن أبناء المحافظة لن يكونوا أدوات بيد المحتل الأمريكي الذي يرتكب الانتهاكات اليومية من خلال سرقة الثروات وفرض الحصار الجائر للتأثير على مواقف الشعب الوطنية الملتف حول جيشه وقيادته ودولته السورية".

حضر التجمع محافظ الحسكة لؤي صيوح.