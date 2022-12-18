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مجلس الشوری اليمني يهدد بقصف الامارات والسعودية

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

هدّد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الامارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم موضحين أنّ ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدّد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية.

العالم - اليمن

ما يجري في الجنوب اليمني من مؤامرات خطيرة أعاد الى الأضواء خطط دول العدوان على اليمن بعد ثماني سنوات من العدوان السعودي الاماراتي الاميركي على هذا البلد.

وازاء تلك المؤامرات هدّد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الامارات في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وكذلك في حال استمر الوجود الاماراتي في جزر وسواحل اليمن. نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي قال إنّ ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدّد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أنّ العدوان لن ينتهي إلّا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات.

تلك المستجدات تأتي في وقت وجهت فيه قيادات يمنية اتهامات لواشنطن بممارسة الضغوط على الرياض وابوظبي لتشديد الحصار على اليمن، حيث تقف واشنطن تقف حائلا دون إحلال السلام في هذا البلد.

تطورات تأتي فيما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي احتجاجات واسعة ضد المرتزقة بسبب تردي الأوضاع العامة للمواطنين، حيث تظاهر الآلاف في منطقة ردفان بمحافظة لحج ضد ميليشيات الانتقالي، كما تشهد مأرب اشتباكات مستمرةً بين القبائل والقوات التابعة لحزب الإصلاح.

مصادر في مأرب قالت ان العشرات قتلوا خلال الايام القليلة الماضية جراء اشتباكات دارت بين قبائل عبيدة وقوات الاصلاح حيث شنت القبائل هجوما على منشآت نفطية للمطالبة بتوفير المحروقات، بسبب حرمانهم من الثروة النفطية وعدم اهتمام السعودية او الحكومة التابعة لها بمعالجة الازمات التي تعانيها تلك المناطق.

واكدت مصادر في مأرب ان قوات حكومة المرتزقة المدعومة من الرياض قصفت القرى الاهلة بالسكان في منطقة غوبريان ما ادى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف اهالي تلك المنطقة وهم من القبائل. ويرى مراقبون ان ما تشهده تلك المنطقة هي مؤشرات على بداية ثورة قبلية ضد التحالف السعودي ومرتزقته في المنطقة.

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