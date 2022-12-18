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رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر

رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

حصد الفرنسي كيليان مبابي، جائزة هداف كأس العالم قطر 2022، برصيد 8 أهداف.

العالم - رياضة

وسجل مبابي في شباك أستراليا والدنمارك وبولندا والأرجنتين.

وتفوق مبابي على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقف رصيده عند 7 أهداف في المركز الثاني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي بات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962.

ويعتبر هذا أول هاتريك في نهائي كأس العالم منذ 56 عاما كاملة.

ولم يسجل أي لاعب هاتريك في نهائي كأس العالم سوى الإنجليزي جيف هيرست الذي سجل هاتريك في نهائي كأس العالم نسخة 1966 أمام ألمانيا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-2 لصالح إنجلترا.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين المنتخبين بالتعادل (3-3)، قبل أن تحسم الأرجنتين لقب المونديال بركلات الترجيح للمرة الثالثة في تاريخها.

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رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر

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