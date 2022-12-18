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بعد مقاطعة 90% للانتخابات... النهضة التونسية تطالب سعيّد بالتنحي

بعد مقاطعة 90% للانتخابات... النهضة التونسية تطالب سعيّد بالتنحي
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90 في المئة من الناخبين للتصويت "مهزلة تعني سحب الثقة منه".

العالم-تونس

وقالت الحركة في بيان، إن "مقاطعة أكثر من 90 في المئة من المواطنين لهذا المسار العابث تعني سحب الثقة من (الرئيس التونسي) قيس سعيّد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط".

وأضافت أنها "تطالب السيد قيس سعيد الذي فقد شرعيته منذ انقلابه في يوليو 2021 بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه".

وحيّت الحركة التونسيين "على موقفه الحاسم من هذه المهزلة التي صارت محل تندر في الصحافة العالمية" حسب لغة البيان.

وأشارت إلى "حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة".

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