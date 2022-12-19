الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سيناتور أمريكي يؤكد وجود أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلى ترامب

سيناتور أمريكي يؤكد وجود أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلى ترامب
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف، عضو لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، وجود أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

العالم-الامريكيتان

وقال في حديث لـCNN: "تعقد اللجنة يوم الاثنين أحد اجتماعاتها الأخيرة، حيث سيتم فيها اتخاذ قرار نقل نتائج التحقيق إلى وزارة العدل مع توصية بإحضار ترامب للمحاكمة، في ثلاث بنود من هذه التوصية على الأقل".

وأضاف أنه بصفته مدعيا عاما سابقا، يرى أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، وقال: "الأدلة تبدو واضحة جدا بالنسبة لي".

وقال إن ترامب انتهك القانون عندما حاول منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن، وطالب المسؤولين بإيجاد أصوات "غير موجودة" لدعمه، وأخيرا أطلق العنان لـ"رهط متعطش للدماء" في مبنى الكابيتول.

روابط ذات صلة

ترامب: عملية تبادل السجناء عار للولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيناتور أمريكي يؤكد وجود أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلى ترامب

تسجيل 3 حالات قصف في إدلب غرب سوريا

بعد مقاطعة 90% للانتخابات... النهضة التونسية تطالب سعيّد بالتنحي

إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين "شبه بعيدي المدى"

رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر