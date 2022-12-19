ناشط يمني: "احذية الامارات" ترتع في سقطرى

العالم - اليمن

وغرد "المهري" قائلا "تتصرف مليشيا الانتقالي في #سقطرى وكأنهم ولاية اماراتية فتارة تقرر منح المحتل مزايا وتراخيص وتسهيلات وهي في الحقيقة لا قرار لها ولا هدف غير تحقيق اهداف الامارات #الانتقالي_احذية_الامارات".

يذكر ان الإمارات قد اعلنت أنها وقعت مع المجموعة التابعة لها في اليمن اتفاقية أمنية، ووقّع هذه الاتفاقية وزير ما يسمى الدفاع محسن الداعري ووزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع.

هذا ويرى العديد من المحللين أن الاتفاقية تأتي في إطار تسهيل الامارات للوجود الاسرائيلي في سواحل وموانىء اليمن، معتبرين أن كيان الاحتلال يسعى من خلال أبوظبي إلى فرض وجود عسكري واستخباراتي له في مناطق استراتيجية يمنية منها الشريط الساحلي الجنوبي الغربي، وباب المندب، وجزيرتا سقطرى وميون.