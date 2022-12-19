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"رجل الدولة" يكشف.. ابن سلمان يحيك للسعودية مستقبلاً كالحاً

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

غرد حساب "رجل الدولة" والذي يعرف نفسه بانه خدم لسنوات في منصب استشاري في السعودية، حول سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم - السعودية

وكتب "رجل دولة" في تغريدة له : "رسم بن سلمان بأفعاله مستقبلاً كالحاً للمملكة، مغامراتٍ خارجية خرجت عن السيطرة وباتت غير مضمونة العواقب، ومغامراتٍ داخلية أكبر وأشد خطراً من سابقتها كتغيير الفكر السياسي والديني للدولة، إضافةً إلى إضعاف العائلة المالكة.

يذكر انه صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أنّ السعودية تستغل الرياضة لتلميع صورتها ولصرف الأنظار عن سمعتها السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان.، وقالت إنّ نظام آل سعود يصرّ على ضخ ملياري دولار على دوري الغولف الاميركي رغم أنه بعيد جداً عن تحقيق أي ارباح.

فيما اكدت منظمة العفو الدولية، ان نظام ال سعود يستثمر لتلميع صورته وكجزء من طموحاته لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروّعة ضد المهاجرين؛ حيث كشفت المنظمة الدولية ان السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين بعد احتجازهم تعسفاً إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية قاسية، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي.

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