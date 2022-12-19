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السيد نصر الله يؤكد أهمية الوصول لأفضل العلاقات الأخوية والمميزة بين سورية ولبنان 

السيد نصر الله يؤكد أهمية الوصول لأفضل العلاقات الأخوية والمميزة بين سورية ولبنان 
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهمية الوصول إلى أفضل العلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان وسورية على كل الصعد. 

العالم - لبنان

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان الزميل حسام زيدان، ان ذلك جاء ذلك خلال استقبال وداعي لسفير سورية في لبنان علي عبد الكريم، حيث أعرب السيد نصر الله عن تقديره للجهود التي بذلها السفير لجهة المساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين الشقيقين، رغم الضغوط الخارجية والداخلية.

وأشاد السيد نصر الله بحضور السفير عبد الكريم الفاعل إلى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون، وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين الموجودين في لبنان.

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