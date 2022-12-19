مونديال فلسطين – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور أن خيار الشعوب العربية والاسلامية هو خيار التمسك بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع. مشيرا الى انه حتى في ذروة ما يسمى باتفاقات ابراهام كنا قد قلنا بأن هذا قرار حكومات وليس خيار شعوب.

وأضاف إن فلسطين حاضرة في وجدان الأمة مهما حاولوا تغييبها وإن الانتماء العربي لهذه الامة هو وطني واسلامي وانساني للبشرية جمعاء.

معن بشور أكد أن أي محاولة لوضع انتماء بوجه الآخر ليست صحيحة وإن ما جرى في قطر أكد انتماء هذه الامة الحقيقي لعروبتهم وعقيدتهم وأوطانهم وللبشرية جمعاء.

كما أكد أن ما قام به المنتخب المغربي لكرة القدم من دعم القضية الفلسطينية هو حدث لابد الالتزام به للمستقبل والوثوق أكثر بالشعوب والادراك بأن فلسطين قضية حاضرة لا يستطيع أحد شطبها.

من جهته قال الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي إن هناك حقيقة يحاول الصهاينة تجاهلها وهي أن نبض الشارع العربي لايزال يحتضن القضية الفلسطينية بكل قوة.

وأضاف أن مونديال قطر كان فرصة يستطيع من خلاله الرأي العام بأن يعبر عن رأيه بشكل حر من دون ضغوط الانظمة بشأن القضية الفلسطينية.

حسن حجازي قال أن الاستطلاعات الأجنبية أظهرت بأن هناك ثمانين بالمئة من السعوديين والبحرينيين والاماراتيين يرفضون التطبيع.

بدوره قال الإعلامي الكويتي الدكتور عبد العزيز القطان إن الشعوب العربي أوعى من النظام الرسمي والاعلام المتخاذل والمتصهين.

وأضاف إن ما شاهده العالم في مونديال قطر من رفض عربي للصهاينة هو صراع قيم وإن هناك تسعة وتسعين بالمئة من أبناء الأمة العربية والاسلامية مع القضية الفلسطينية.

الدكتور عبد العزيز القطان أكد أن كل النظام العربي الذي طبّع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي فشل في سياسته وإن الشعوب العربية أذكى من الترويج الاعلامي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

حسن حجازي – خبير بالشأن الإسرائيلي

د. عبد العزيز القطان – إعلامي كويتي