الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مونديال فلسطين – الجزء الأول

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

هي فلسطين الحاضرة في وجدان كل إنسان حر. كانت حاضرة في كأس العالم في قطر.

العالم – نوافذ

حاضرة داخل ملاعبها وخارجها وكانت شعارات الحرية لفلسطين ولا شيء إسمه "إسرائيل" أعهم رسالة سياسية خلال كأس العالم هذه.

ما حدث كان صفعة مدوية لمن ظن أن التطبيع في متناول اليد وإن ما اصطلح على تسميتها الاتفاقات الابراهيمية ستشطب القضية الفلسطينية من الوعي والوجدان، ما حدث كان ركلا للكرة في وجوه الأعداء وبهذا شهد اعلام الكيان بأن العالم الفلسطيني سحقه في مونديال قطر بالضربة القاضية، فمونديال كأس العالم في قطر كان مونديال فلسطين

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى دور القضية الفلسطينية في مونديال قطر لكرة القدم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

حسن حجازي – خبير بالشأن الإسرائيلي

د. عبد العزيز القطان – إعلامي كويتي

روابط ذات صلة

شاهد.. ميسي يحقق حلم الارجنتينيين ويرفع كأس العالم

استاد 974 ملعب فريد وعلامة فارقة التي صنع من الحاويات

رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر

نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 + الأهداف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكيان الصهيوني يتغلغل في الصحراء الغربية من بوابة المغرب

مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان

استشهاد شاب فلسطيني من وحدة هندسة العبوات في كتيبة جنين

الجيش الايراني: انشأنا أفضل التحصينات والقواعد الحدودية في غرب وجنوب شرق البلاد

عبد اللهيان: مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول الخليجية

الأردن.. مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين