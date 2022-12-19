مونديال فلسطين – الجزء الأول

العالم – نوافذ

حاضرة داخل ملاعبها وخارجها وكانت شعارات الحرية لفلسطين ولا شيء إسمه "إسرائيل" أعهم رسالة سياسية خلال كأس العالم هذه.

ما حدث كان صفعة مدوية لمن ظن أن التطبيع في متناول اليد وإن ما اصطلح على تسميتها الاتفاقات الابراهيمية ستشطب القضية الفلسطينية من الوعي والوجدان، ما حدث كان ركلا للكرة في وجوه الأعداء وبهذا شهد اعلام الكيان بأن العالم الفلسطيني سحقه في مونديال قطر بالضربة القاضية، فمونديال كأس العالم في قطر كان مونديال فلسطين

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى دور القضية الفلسطينية في مونديال قطر لكرة القدم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

حسن حجازي – خبير بالشأن الإسرائيلي

د. عبد العزيز القطان – إعلامي كويتي