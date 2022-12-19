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الأردن.. مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين

الأردن.. مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الإثنين ، بمقتل ثلاثة من رجال الأمن العام وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان عبد الرزاق الدلابيح.

العالم - الاردن

وقالت المديرية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، إن المشتبه به قتل وهو من معتنقي “الفكر التكفيري”، لافتة إلى ضبط ثمانية أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.

كانت مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت يوم الجمعة الماضي ، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان ، اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، فضلا عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية، أثناء تعاملهم مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب ، غير أن تقارير أفادت بأن السبب وراءها ارتفاع أسعار المحروقات.

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الأردن.. مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين