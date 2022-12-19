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مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان

مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

سيطر مسلحون، مساء الأحد، على مركز لمكافحة الإرهاب، في منطقة بانو شمال غرب باكستان، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.

العالم-باكستان

وقال المتحدث باسم شرطة بانو، محمد نصيب: "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.

وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.

وقال مسؤولان آخران، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن المسلحين يطالبون بالتفاوض من أجل عبور آمن إلى أفغانستان المجاورة التي تحكمها حركة "طالبان".

وذكر أحد المسؤولين أن نحو 15 مسلحاً سيطروا على المركز، بعدما تغلّبوا على المحققين بالداخل وانتزعوا أسلحتهم واحتجزوا خمسة أو ستة منهم رهائن.

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