مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان

العالم-باكستان

وقال المتحدث باسم شرطة بانو، محمد نصيب: "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.

وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.

وقال مسؤولان آخران، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن المسلحين يطالبون بالتفاوض من أجل عبور آمن إلى أفغانستان المجاورة التي تحكمها حركة "طالبان".

وذكر أحد المسؤولين أن نحو 15 مسلحاً سيطروا على المركز، بعدما تغلّبوا على المحققين بالداخل وانتزعوا أسلحتهم واحتجزوا خمسة أو ستة منهم رهائن.