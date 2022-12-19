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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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حسين عبد اللهيان: اذا رجعت اميركا للاتفاق النووي فان ايران ستكون مستعدة للعودة الى جميع التزاماتها بالاتفاق
حسين عبد اللهيان: منتدى طهران قام على اساس حسن الجوار ليذكر بان ايران تضع مفهوم الجوار على جدول الاولويات لارساء دعائم السلام
دنيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا: نرفض الحظر الغربي باكمله وبلادنا تدعو للترويج لثقافة الصداقة بين الجميع
كمال خرازي: ندعو طالبان وقادتها لارساء دعائم حكومة بقاعدة شعبية عريضةومستعدون لتقديم المساعدات بهذا الشان
كمال خرازي: خضنا الحرب لمدة 8 سنوات وعانينا من ويلاتها ففيها اضرارا وخسائر كبيرة
كمال خرازي: نرفض الاعتداءات على الدول الاخرى ونرفض دخول الاجانب لمنطقتنا ومستعدون للحوار مع دول الجوار
كمال خرازي: منذ 200 سنة لم نعتد على احد ولن نقبل اي اعتداء على الدول الاخرى
كمال خرازي: قبل 30 سنة كنا نؤكد على اننا نريد منطقة عارية من السلاح الفتاك وان اسرائيل هي الكيان الوحيد المالك للسلاح النووي
كمال خرازي: بعض الاصدقاء في الدول العربية قالوا لنا لماذا لا تصنعون القنبلة النووية لكننا اكدنا بان صناعتها حرام ولن تشكل الحل للمنطقة والعالم
كمال خرازي: بهمة علمائنا توصلنا الى التقنية النووية وان الغرب كان يرفض ان يقدم لنا اي خدمات في التقنية النووية الا بضمانات
كمال خرازي: لايحق لاي دولة لاثارة اعمال الشغب في دول اخرى
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.