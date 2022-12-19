الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حسين عبد اللهيان: منتدى طهران قام على اساس حسن الجوار ليذكر بان ايران تضع مفهوم الجوار على جدول الاولويات لارساء دعائم السلام

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نداء عاجل من زيلينسكي الى الغرب بهذا المضمون..

دورية صهيونية تتفقد الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي مع لبنان

شاهد.. إنتهاء صلاحية جاسوس الرياض في تويتر

كريستيان ريتشارد.. رئيس التحقيق الاممي بجرائم 'داعش': حضينا بشرف عظيم بلقاء السيد السيستاني

وزير خارجية نيكاراغوا: ندين أي محاولة لزعزعة الامن في إيران

استشهاد 4 من قوات الأمن جنوب شرق إيران