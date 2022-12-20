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الملك الأردني يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات

الملك الأردني يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات بين البلدين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات.

العالم-الاردن

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن الاتصال "تناول العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات".

وتطرق إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى الملك الأردني اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وتم التأكيد، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة".

وتناول الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الملك الأردني يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات

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