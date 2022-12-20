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رئيس الأعيان الأردني يحذر من محاولات لزرع الفتنة في بلاده

رئيس الأعيان الأردني يحذر من محاولات لزرع الفتنة في بلاده
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، على ضرورة تفويت الفرصة على المجرمين والقتلة؛ لمنعهم من زرع الفتنة في الأردن.

العالم - الأردن

جاء ذلك في تصريحات إعلامية، بعد حادثة استشهاد عدد من عناصر الأمن العام خلال تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية.

ودعا الفايز إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية والملك والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مؤكدا أن هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة، وأن يكون هذا البلد غير مستقر وآمن.

وأشار إلى أن "الأردن يواجه ظروفا صعبة، ويوجد لدينا إيمان في وطننا وقيادتنا وجميعنا مشروع شهيد".

وقال الفايز: "نقدر عمل الأجهزة الأمنية ويجب تحجيم التكفيريين، ويجب أن نعمل على ذلك ليل نهار، والشعب الأردني واعٍ ومثقف، ويعي أنه يجب المحافظة على الوطن".

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