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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: الحداد العام يعم مناطق الضفة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد الأسير "ناصر ابو حميد" في مستشفى "أساف هروفيه"
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: استــشــهاد الأسير "ناصر أبو حميد"بعد الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يغادر الى العاصمة الاردنية للمشاركة في "مؤتمر بغداد 2" للتعاون بمشاركة دول الجوار العراقي
لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى "عدم أهلية" الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لتولي أي منصب رسمي في الولايات المتحدة
مراسلة العالم: هيئة الانتخابات بتونس تصادق على إلغاء كلي أو جزئي لنتائج عدد من المترشحين بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة للقانون الانتخابي
وزير الخارجية العراقي: لاينبغي تعرض ايران لهجوم انطلاقا من الاراضي العراقية وطهران طالبت بغداد رسميا بننزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: ندعو أبناء شعبنا للاستعداد والاستنفار للرد على جرائم الاحتلال بحق أسرانا الأبطال خاصة المرضى منهم
مكتب إعلام الأسرى: نحن أمام جريمة صهيونية مكتملة الأركان لنؤكد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن صحة الأسير أبوحميد الفاقد للوعي
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسير البطل ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة حرجة جدا وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة
السياسي الأعلى: أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة
مراسل العالم: الحداد العام يعم مناطق الضفة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد الأسير "ناصر ابو حميد" في مستشفى "أساف هروفيه"
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.