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مراسل العالم: الحداد العام يعم مناطق الضفة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد الأسير "ناصر ابو حميد" في مستشفى "أساف هروفيه"

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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