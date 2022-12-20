شاهد.. رواد التواصل يتفاعلون مع ملفات العالم العربي الساخنة

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وفي التفاصيل، فلا يمكن اعتبار التطبيع السعودي مع الكيان الاسرائيلي خطوة مفاجئة، فهناك خطوات عديدة سبقت التقارب العلني بين الطرفين. الى أن حان وقت الإعلان صراحة عن تواصل سعودي اسرائيلي على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بعد كل هذا التقارب وخروجه الى العلن؟، متى ستعلن السعودية وكيان الإحتلال تطبيع العلاقات رسميا؟ السفير والسابق لكيان الاحتلال لدى الامم المتحدة داني دانون توقع تطبيع العلاقات بين الطرفين العام المقبل.

وفضل الناشطون تسمية المجتمع السعودي بمجتمع الجواسيس الذي تسعى اليه السلطات السعودية، مجتمع الكل فيه يتجسس على الكل والكل يبلغ عن الكل. تطبيق كلنا أمن الذي طرحته الحكومة السعودية تحت عنوان الإبلاغ عن مخالفات وجرائم، يثير شكوكا كبيرة حول استخدامه لملاحقة المعارضين والتجسس على المواطنين.

فلسطين: مما لا شك فيه أن إسم عرين الأسود أصبح كابوسا بالنسبة للإحتلال، أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الإحتلال، أو مهرج جيش الإحتلال كما يحلو للناشطين العرب تسميته، خرج بمقارنة بين عرين الأسود وبين أسود الأطلس أي المنتخب المغربي لكرة القدم. أدرعي حاول زرع الفتن من خلال هذه المقارنة في محاولة بائسة لإخفاء الإمتعاض الكبير مما يفعله أبطال عرين الأسود.

تونس: إنتخابات للنسيان، هذا ما يتفق عليه كثيرون بالنسبة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس، حيث سجل نسبة مشاركة لم تصل الى تسعة بالمئة، في وقت طالبت احزاب معارضة بتنحي الرئيس قيس سعيد، بحجة ان الشعب التونسي اكد رفضه له.

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