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مناورة  صهيونية بين السياج التقني والخط الأزرق على حدود مع لبنان

مناورة  صهيونية بين السياج التقني والخط الأزرق على حدود مع لبنان
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات الصهيونية اليوم الثلثاء مناورة بين السياج التقني و الخط الازرق على الحدود مع لبنان.

العالم _ لبنان

واعلن مراسل تلفزيون المنار ان كلبا و18 جنديًا صهيونيًا معاديًا نفذوا مناورة بين السياج التقني والخط الأزرق في نقطة كروم الشراقي شرقي ميس الجبل بحماية دبابة ميركافا، وغادرت دون تجاوز الخط.

وتشهد معظم المناطق الحدودية مع الفلسطين المحتلة التي لا يتطابق الخط الأزرق فيها مع السياج التقني ورشة أشغال كبيرة تهدف إلى ضم هذه البقع واستحداث موانع حديدية جديدة بمحاذاة الخط الازرق لتكون خطًا دفاعيًا أول يسبق السياج الشائك.

وحسب مراسل المنار هذة التحصينات بسبب تنامي قدرات حزب الله المتسارعة وتمكّن عناصر مختلفة من التسلل عبر الحدود مرّات عديدة، وكشف هشاشة الإجراءات التي يتخذها العدو منذ العام 2000 من بينها الجدران الإسمنتية ونشر أحدث أجهزة الكشف المبكر والاستشعار عن بعد واعتراض الاتصالات، انطلقت - بناءً على توصية وزارة الحرب الصهيونية - حفلة هستيريا الأشغال الهندسية وأعمال التحصين وتعزيز الخطوط "الدفاعية" لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

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