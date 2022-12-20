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لهذا السبب.. بوتين يأمر بتشديد إجراءات حماية الحدود +فيديو

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشديد إجراءات حماية الحدود، كما دعا أجهزة الاستخبارات الى تعزيز جهودها للكشف عمن وصفهم بالخونة والجواسيس، وتعهد بالدفاع عن الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو مؤخرا.

العالم - خاص بالعالم

على ما يبدو أن روسيا لديها قلق و مخاوف على أمن بلادها وحدودها في ظل اعملية العسكرية التي تقوم بها في اوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي كلمة له دعا أجهزة الاستخبارات إلى تكثف جهودها لإحباط عمليات الاستخبارات الأجنبية، والكشف سريعا عن "الخونة والجواسيس والمخربين".

كما ودعا بوتين أيضا إلى تشديد أمن الحدود، مؤكدا أن أي محاولات لخرقها يجب إحباطها بسرعة وفاعلية باستخدام كل القوى والوسائل المتاحة.

وفيما يخص الحرب في اوكرانيا تعهد بوتين بحماية سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا في سبتمبر/أيلول الماضي، وقال إن موسكو ستزودهم بالمزيد من 'العتاد والأسلحة الحديثة'.

كلام الرئيس الروسي جاء بعد المحادثات التي أجراها مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في أول زيارة له إلى مينسك منذ عام 2019.

بوتين أكد أنه بحث خلال الزيارة إنشاء مجال دفاعي موحد بين موسكو ومينسك، لكن الكرملين نفى أن يكون الهدف من وراء الزيارة إشراك بيلاروسيا في الاعداد لهجوم عسكري مشترك على حدود اوكرانيا الشمالية.

في المقابل، حذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نيد برايس" بيلاروسيا من مغبة تقديم الدعم لروسيا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

كما عبر برايس عن قلق بلاده من استخدام روسيا لبيلاروسيا كنقطة انطلاق لما وصفها بالحرب الوحشية ضط اوكرانيا حسب تعبيره.

وأضاف أن واشنطن ستراقب عن كثب ما إذا كانت بيلاروسيا تقدم دعما إضافيا لروسيا في الحرب الدائرة في اوكرانيا، مؤكدا أنه في حال ثبوت ذلك فإن بلاده سترد بشكل مناسب عبر إجراءات إضافية لمحاسبة نظام لوكاشينكو.

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