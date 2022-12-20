شاهد.. تفاصيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن

العالم - مراسلون

وقال موفد قناة العالم الى عمان، إن العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر هو التعاون والشراكة مع العراق وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لهذا البلد.

واشار مراسلنا الى أن هذا المؤتمر سيكون بحضور جميع دول جوار العراق باستثناء سوريا، حيث لم تقدم لها الدعوة للحضور على غرار المؤتمر الاول.

واوضح مراسلنا أن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليج الفارسي سيشاركون في هذا المؤتمر، مشيرا الى حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المؤتمر.

ولفت مراسلنا الى أن لقاءا جمع بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ونظيره الأوروبي جوزيب بوريل على هامش المؤتمر، حيث حضر الاجتماع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، والمنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا.

واشار مراسلنا الى أن طهران في هذا اللقاء جددت استعدادها للعودة الى الاتفاق النووي في حال أبدى الطرف الآخر مرونة، وتصرفت واشنطن بعقلانية، وألغت الحظر المفروض على ايران.

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