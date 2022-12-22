الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجوز يخفف أعراض الإجهاد

الجوز يخفف أعراض الإجهاد
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء جامعة جنوب أستراليا أن الجوز قادر على تخفيض مظاهر الإجهاد، لأنه يؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء المرتبط بالصحة العقلية.

العالم - صحة

وتشير مجلة Nutrients، إلى أن أن الباحثين درسوا حالة 80 طالبا متطوعا، قسموهم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى كانت تحصل على الجوز والمجموعة الثانية اتبع أفرادها نظامهم الغذائي المعتاد.

وطلب الباحثون من أفراد المجموعة الأولى تناول حوالي نصف كوب من الجوز يوميا. واستمرت هذه الحالة مدة 16 أسبوعا، خضع المشاركون خلالها إلى ثلاثة اختبارات: في بداية الفصل الدراسي، في فترة الامتحانات وبعد انتهائها.

وأظهرت النتائج، تحسن مؤشرات الصحة العقلية والمؤشرات الحيوية الأيضية ونوعية النوم على المدى البعيد، لدى أفراد المجموعة الأولى. أما أفراد المجموعة الثانية، فقد اشتكوا من ارتفاع مستوى الإجهاد والاكتئاب قبل بداية الامتحانات.

ويربط الباحثون هذه النتائج باحتواء الجوز على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة والميلاتونين والبوليفينول وحمض الفوليك وفيتامين Е، التي تساهم في صحة الدماغ والأمعاء.

روابط ذات صلة

لماذا يجب تناول حصة يومية من اللوز؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

شاهد.. الى اي مدى وصل الدور البريطاني لحماية الكيان الصهيوني

فلسطين.."فتح" تعلن موعد مهرجان انطلاقتها الـ58 في غزة

السلطة الفلسطينية تحذر المجتمع الدولي من ائتلاف نتنياهو المقبل

بالفيديو.. إحتجاجا على تدنّي الأجور.. موجة إضرابات بفرنسا وبريطانيا

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفذ ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة