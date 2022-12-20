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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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وزير الخارجية الايراني: جهاد الشهيدين سليماني والمهندس سيظل خالدا في ذاكرة شعوب المنطقة
وزير الخارجية الايراني: الحوار والتعاون بين دول الاقليم من تحقيق السلام والامن والتنمية ليس خيارا وانما هو ضرورة ملحة
وزير الخارجية الايراني: مؤتمر بغداد يشكل دعما للعراق ومساعيه للتعامل مع دول المنطقة
الرئيس المصري: نجاح العراق يعد نجاحاً للمنطقة جميعاً
الرئيس المصري: شاركنا مع العراق والاردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي
الرئيس المصري: قمة بغداد فرصة للتطوير والتنسيق مع العراق في مواجهة التحديات
الرئيس المصري: نشهد تحسنا ملحوظا في الاوضاع بالعراق
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الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.