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الرئيس المصري: شاركنا مع العراق والاردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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