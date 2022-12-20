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قائد فيلق القدس لحرس الثورة العميد قاآني: اذا اردنا الصمود بشموخ في مواجهة الاستكبار العالمي واميركا المجرمة فعلينا ان نكون من أهل المقاومة

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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