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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-12-2022

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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الشاب إبن سلمان يجب أن يقضي شبابه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-12-2022

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