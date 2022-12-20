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ميسي وزملاؤه يتعرضون لموقف خطير في بداية احتفالات كأس العالم

ميسي وزملاؤه يتعرضون لموقف خطير في بداية احتفالات كأس العالم
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تعرض ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين لموقف غاية في الخطورة مع بداية احتفالات أبطال كأس العالم قطر 2022 بعد وصولهمإ إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.

العالم - منوعات

وبعد وصول اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمنتخب الأرجنتين إلى المطار كان في انتظارهم حافلة مكشوفة لنقلهم إلى مركز تدريب تابع للاتحاد قبل الانتقال مجددا إلى نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف بالاحتفال بالإنجازات الرياضية في الأرجنتين.

وأظهرت لقطات فيديو تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة أسلاك كهربائية كانت قريبة للغاية من أعلى الحافلة حيث جلس ميسي وسط زملاء في موكب الاحتفال.

وعلق حساب قناة espn الأرجنتينية: "احترسوا، الأسلاك الكهربائية".

ومع اقتراب اللاعبين للغاية من الأسلاك سقطت بالفعل قبعة اللاعب ليوناردو باريديس الذي لامس رأسه الأسلاك بالفعل في لحظات خطيرة كادت تفسد الاحتفال في بدايته.

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