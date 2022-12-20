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'أطول ليل وأقصر نهار'.. إنقلاب شتوي في العراق

'أطول ليل وأقصر نهار'.. إنقلاب شتوي في العراق
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

يترقب العراق الانrلاب الشتوي الذي سيكون فيه أطول ليل وأقصر نهار.

العالم - العراق

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"الانقلاب الشتوي سيصادف يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر كانون الأول وهو موعد هذا الإنقلاب".

وأضاف "تعيش مناطق شمال الكرة الارضية قمة موسم الشتاء بينما مناطق النصف الجنوبي تعيش قمة موسم الصيف".

وأشار الى "تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويكون القطب الشمالي في اقصى زاوية ميلان له بعيدا عن الشمس ولتبدأ بعد هذا التوقيت ساعات الليل بالنقصان وساعات النهار بالزيادة التدريجي حتى موعد الاعتدال الربيعي".

ونوه عطية الى ان "موعد أطول ليل لايتساوى توقيته في جميع الدول التي تقع في النصف الشمالي للكرة الارضية".

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