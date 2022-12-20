وقفة غضب واستنكار في لبنان لإغتيال الأسير ناصر أبو حميد

العالم - فلسطين

نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء، في مخيم البص في جنوب لبنان وقفة غضب واعتصام امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في مدينة صور رفضا وتنديدا لسياسية الاغتيال المتعمد للأسير البطل الشهيد ناصر ابو حميد الذي استشهد صباح اليوم داخل احدى مشافي الاحتلال الصهيوني نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء للأسرى البواسل.

وألقى رئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيه، كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، ندد فيها بـالجريمة المتعمدة التي نفذتها العصابات الصهيونية بإغتيال الأسير ناصر ابو حميد، والذي لن يكون الشهيد الأول ولا الاخير في حال استمرار العالم بمؤسساته الدولية كافة يغض النظر عن ممارسات دولة الاحتلال الصهيوني وعدم الضغط عليها من أجل إطلاق الاسرى والمعتقلين من معتقلات هذا العدو الصهيوني الغاشم وزنازينه.

وطالب فقيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بــالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من اجل إطلاق جميع الاسرى والمعتقلين، مقدمة لاحقاق الحقوق الوطنية الشعب العربي الفلسطيني وإنجاز التحرير لكل الاراضي العربية المحتلة ومنها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.



ثم سلم عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يحيى عكاوي مذكرة بإسم فصائل العمل الوطني الفلسطيني" إلى ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاء فيها::

و طالب مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ولا سيما الأطراف موقعي معاهدة جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي في حق المعتقلين الفلسطينيين.

ودعا مؤسسة هيئة الأمم المتحدة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام قوات الاحتلال قواعد القانون الدولي.

كما استنكر تجمع العلماء في لبنان إغتيال الأسير الشهيد البطل ناصر أبو حميدعلى يد الصهيون الغاشم.

و طالب التجمع المؤسسات الدولية بإجراء تحقيق شفاف يفضح ما يقوم به الكيان الصهيوني من تعذيب الأسرى وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم، داعيا منظمة الصليب الأحمر الدولي الى إرسال دورية للسجون للإطلاع على الأوضاع الصحية للأسرى.

كما استنكر في بيان الليلة إقدام مستوطن صهيوني على دهس الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند مطير بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس، داعيا الفصائل الفلسطينية الى الرد الفاعل والقاسي على هذه الأعمال الإجرامية.

كذلك استنكر إقدام العدو الصهيوني على قصف محيط دمشق والذي أدى إلى سقوط جرحى، داعيا الى الرد على هذا العدوان بمثله فهي الطريقة الوحيدة التي تردع العدو الصهيوني عن الاستمرار في عدوانه.