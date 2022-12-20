ناشط سعودي: الوليد بن طلال ينشر فيديوهات غربية!

العالم - السعودية

وينشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال مقاطع فيديو غريبة ربما يشير إلى جنونه وفقدان عقله بعد أن احتجز في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وكتب الناشط السعودي "فهد الغفيلي" في تغريدة له على تويتر حول الفيديو الذي نشره الأمير الوليد بن طلال وهو يمشي في صحراء نيوم ويجمع علب مشروبات غازية فارغة : منذ اعتقال الريتز... والوليد بن طلال ينشر مقاطع فيديو غريبة!

بن طلال

وكان الميلاردير السعودي الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.