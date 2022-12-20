جريمة امريكية تترجمها ارقام مخيفة ما فعله الامريكان بالعراق

خاص بالعالم

نقص الادوية التي توفرها وزارة الصحة للمصابين يرافقها ارتفاع تكاليف العلاجات الخاصة بهذه الامراض أصبح امراً يثقل كاهل المواطن البسيط الذي لا يقوى على سد احتياجات المرض.



وتؤكد دوائر الصحة على ارتفاعِ معدلات الإصابة خلال السنوات الأخيرة التي سجلت أرقاماً كبيرة جاءت بالتزامن مع قلة المراكز التخصصية والبنى التحتية التي يمكنُ ان تستوعب هذه الاعداد.

ويشير مختصون الى وجودِ أسباب عديدة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان يأتي في مقدمتها أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في الحرب الامريكية على العراق عام 2003 حملت معها الذخائر الملوثة باليورانيوم تسببت بارتفاع نسبة الملوثات البيئية التي مازالت تغطي العديد من أراضيها.

وافاد مراسلنا في الناصرية.. بان استخدام اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأمريكي ضد الشعب العراقي اثناء دخوله العراق جريمة كانت نتائجها هذه الأرقام المخيفة للمصابين بالأمراض السرطانية، خلفت ورائها المواد المشعة المضرة بصحة الانسان التي غابت عنها المعالجات الحكومية طوال السنوات الماضية.

