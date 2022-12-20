الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الايراني يسلم ملك الأردن رسالة خطية من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ويؤكد استعداد طهران لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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