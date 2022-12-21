الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’

عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء (21-12)، باحات المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأشارت الأوقاف إلى أن قوات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، في حين تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال ما يسمى الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

روابط ذات صلة

بحماية مشددة من قوات الاحتلال..المستوطنون يقتحمون الاقصى من باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون 'الأقصى' بحماية شرطة الإحتلال

تداعيات تصريحات بن غفير حول المسجد الاقصى على المنطقة

دعوات لشد الرحال إلى الأقصى والمشاركة في صلاة "الفجر العظيم" غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الايرانيون يحتفلون بليلة يلدا؛ ما قصتها؟

السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان الزوبعي من قطر

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022

قائد الحرس الثوري: الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الاسلامية

عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’

السفارة الأمريكية تعلق على تغريدة الخارجية الليبية بشأن تسليم أبوعجيلة