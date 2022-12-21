بالفيديو.. الايرانيون يحتفلون بليلة يلدا؛ ما قصتها؟

العالم - مراسلون

زحام شديد تشهده المدينة، وأسواق تكتظ بأنواع الفواكه والحلويات، استعداداً لإحياء "ليلة يلدا" أطول ليلة في السنة وتسمّى ايضاً بالانقلاب الشتوي حيث اعتادت أغلبية العوائل هنا على إحيائها بطرق مختلفة.

وقال احسان جعفري وهو مواطن ايراني:"نجلس في ليلة يلدا مع الجد ونتبادل الحديث حتی ساعات متأخرة منها ثم نذهب بعد ذلک لمنازلنا".

وقال ولي رستمی وهو صاحب محل حلويات:"ليلة يلدا، هي أطول ليلة في الشتاء ونری استقبال الناس واهتمامهم بها أکثر من العام الماضي".

تصادف ليلة يلدا، يوم الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الاول من كل عام ويحيها سكان محافظة خوزستان بكافة أطيافهم.

وقال کريم الساري وهو صاحب محل خضروات في خوزستان:"الناس يستقبلون ليلة يلدا ويهتمون بها، أکثر ما يشترون من الخضار، هو الرمان والبطيخ وبعض الفواکه الاخری، هي ليلة جميلة".

وقال المواطن الايراني، محمود محمدي:"انها من تقاليدنا القديمة؛ مازلنا نحرص علی احيائها ونقضي أوقاتاً جميلة مع بعضنا البعض في هذه الليلة".

لا تغلق الاسواق عشية يلدا وتطغى عليها ألوان الفواكه الخاصة لها في مشهد شتائي جميل.

وتحرص معظم العوائل علی احياء وشراء ما يختص بليلة يلدا علی اعتبارها اطول ليلة شتائية تجمع الصغير والکبير علی مائدة واحدة.