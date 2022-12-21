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ضحايا الاهمال الطبي من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

ضحايا الاهمال الطبي من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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