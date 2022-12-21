ماذا بجعبة الوفد العماني لصنعاء؟

العالم - خاص بالعالم

من جديد عاد الوفد العماني الى العاصمة اليمنية صنعاء حيث وصل الوفد برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام.

مصادر في صنعاء قالت ان زيارة الوفد جاءت لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء خاصة بعد التصريحات الاخيرة التي اعلنها المجلس السياسي الاعلى.

محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني اكد ان زيارة الوفد تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية، مضيفا ان تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن.

هذا وكانت مصادر يمنية قالت ان المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت الى طريق مسدود حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعدود التي كانت تبنتها ومنها إيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة وهذا ما ادى الى تصعيد المجلس السياسي الاعلى حيث اعلن رفضه استمرار ما اسماها حالة اللا سلم واللا حرب مضيفا ان التي تحالف العدوان يهدف لإبقاء اليمن على هذا الحال دون اي تقدم في المفاوضات السياسية.

وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب، لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وسبق ذلك تهديد عدد من القيادات اليمنية بشن حرب بلا هوادة ضد السعودية والامارات والحاق ضرار واسعة بهم في حال استمر التحالف في المماطلة وعدم ايقافة للحرب بشكل رسمي.

هذا وتطالب صنعاء برفع الحصار بشكل كامل وايقاف الحرب وخروج القوات الاجنبية من البلاد وكذلك دفع مرتبات الموظفين قبل اي حلولا سياسية اخرى.