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الحكومة تقدم للبرلمان مشروع قانون للعضوية في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية

الحكومة تقدم للبرلمان مشروع قانون للعضوية في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية محمد حسيني، عن تقديم مشروع قانون عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية إلى مجلس الشورى الإسلامي.

العالم- ايران

وقال حسيني عن ضرورة وأهمية هذا القانون: من أجل توسيع الوجود النشط والهادف للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية والاستفادة منها لتأمين المصالح الوطنية وتحقيق التقارب قدر الإمكان إقليميًا ودوليًا بما يتماشى مع المبادئ والأهداف الإستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد ، وبناء على أهمية وضرورة تطوير واستخدام مصادر الطاقة الشمسية ، فقد تم رفع هذا القانون إلى مجلس الشورى الإسلامي.

واوضح نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية أن الطاقة الشمسية يمكن أن توفر فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء لتحقيق الرخاء والأمن والطاقة والتنمية المستدامة لشعوب تلك البلدان.

وأضاف حسيني: يمكن لهذا الاتحاد أن يكون بمثابة رافعة قوية لخفض التكاليف وزيادة الجودة وتوفير طاقة شمسية موثوقة وبأسعار معقولة في متناول الجميع.

وأشار إلى أن أعضاء هذا الاتحاد ينفذون طواعية إجراءات لتنسيق وتوحيد الطلب بشكل أفضل ، بما في ذلك توفير الموارد المالية في مجال الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة الشمسية والابتكارات والبحث والتطوير وبناء القدرات.

وصرح نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية: ان الحكومة الثالثة عشرة وتماشيا مع الاستراتيجيات العالمية وضعت هدف توفير الكهرباء من مصادر متجددة، وجزء اساسي منها الطاقة الشمسية، على جدول أعمالها.

وأضاف حسيني: في هذا الصدد ، تعمل إيران للانضمام إلى الاتحاد المذكور بهدف توحيد جهود الدول من أجل تسهيل استخدام الطاقة الشمسية وتقليل التكاليف المالية والتقنيات ذات الصلة ، والتي يمكن أن تكون أساسًا لتحقيق الأهداف والفوائد المذكورة أعلاه.

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الحكومة تقدم للبرلمان مشروع قانون للعضوية في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية

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