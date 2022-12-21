الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا

القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن فكر بتنفيد أي اعتداء يستهدف أمن الجمهورية الإسلامية.

العالم- ايران

واشار القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية، اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال جلسة المجلس الأعلى لقادة الجيش، إلى تصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني بشأن إيران: "الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية وظهور أزمة الشرعية الداخلية من جهة، والشعور بانعدام الأمن الإقليمي من جهة أخرى".

وفي إشارة إلى تهديدات نتنياهو للجمهورية الإسلامية، قال القائد العام للجيش: إن الكيان الصهيوني في وضع حرج اليوم في ظل الأزمة السياسية والأمنية وخضوعه لضغوط داخلية وخارجية شديدة، وفساد مؤسساتي ومالي وفضائح مسؤولي هذا الكيان وانعدام الأمن الناجم عن تصاعد عمليات المقامة الفلسطينية ضده.

وأضاف اللواء موسوي: الخلافات الداخلية والخوف وانعدام الأمن هي السمات البارزة للكيان الصهيوني في المرحلة الحالية ، وهذه العوامل زادت من عنف هذا الكيان ضد الفلسطينيين وتوجيه التهديدات اللفظية لإيران.

وخاطب اللواء موسوي سكان الأراضي المحتلة وحذر من أن الكيان الصهيوني أصبح اليوم مكروهًا من قبل الرأي العام العالمي بسبب انتهاكه الواسع للقانون الدولي وانتشار الجرائم ضد الفلسطينيين والشرور المستمرة في المنطقة، وهذه الحقيقة تسببت في شعور سكان الأراضي المحتلة بعدم الأمان التام.

وقال: "إن التهديدات الفارغة لقادة الكيان الصهيوني متأثرة بشكل أساس من تطرف الحزب المنافس، وتدرك سلطات هذا الكيان جيدًا أنه في حالة حدوث أي عمل عدائي، فلن تكون قادرة بالتأكيد على الوقوف ضد رد إيران الساحق".

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، والجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي عمل، بطريقة تجعله يتلقى رداً حاسماً وبسرعة البرق.

وفي النهاية قال اللواء موسوي: "سنجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن تجرأ بالاعتداء على أمن الجمهورية الإسلامية".

روابط ذات صلة

اللواء باقري: الجيش لم ينتظر التمويل الحكومي لبناء الوحدات السكنية والمستشفيات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق

حزب الله لبنان يُلملِم ذيول إشكال رميش الجنوبية

حزب الله يواصل تسليم هبة المازوت لصيدا في جنوب لبنان

بريطانيا .. أضراب عام في خدمة الإسعاف

القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا

شاهد.. زلينسكي في واشنطن وموسكو تعلن موقفها