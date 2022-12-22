مجلس الأمن يطالب 'ميانمار' بوقف العنف والإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة

العالم- أسيا والباسفيك

ووافق 12 عضوا في المجلس على القرار دون معارضة أي عضو.

ويحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، ويشير إلى الرئيس السابق وين ميينت، إضافة إلى أونغ سان سو تشي.

ويطالب القرار بـ"الوقف الفوري لكل أشكال العنف"، كما يدعو "كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".

اعتقلت أونغ سان سو تشي (77 عاما)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، أنهى سلطة حكومتها المنتخبة في ذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ومنذ ذلك الحين، تشهد ميانمار عنفا وفوضى بينما بات اقتصادها في حالة سيئة. وتتهم منظمة غير حكومية محلية قوات الأمن بأنها قتلت أكثر من 2500 مدني.