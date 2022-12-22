هكذا علق نشطاء مواقع التواصل على أهم الاحداث في المنطقة

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في التفاصيل.. ناصر أبو حميد فارس من فرسان القدس، من عائلة مقاومة، وصاحب تاريخ نضالي طويل. ناصر أبو حميد ارتقى شهيدا في معتقلات الإحتلال بعد 30 عاما من الإعتقال والتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي.

والدة ناصر أبو حميد، حنساء فلسطين كما تسمى، والدة شهيدين وأربعة أسرى، ودعت إبنها ناصر وكشفت عن آخر لقاء جمعها به في المعتقل.

وفي سياق ثاني، ما تزال ارتدادات الفضائح التي خرجت من مهرجان ميدل بيست في السعودية حاضرة في الاعلام الدولي. موقع ميدل إيست آي كشف عن نطاق عمليات التحرش التي حصلت خلال المهرجان. الموقع نشر إفادات من نساء حضرن المهرجان وكشفن كيف تعرضن للتحرش العلني والمباشر.

ووردت تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع والمستوى الذي وصلت إليه هذه المهرجانات من مشاهد غريبة عن المجتمع العربي والإسلامي.

قضايا التحرش والشذوذ ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها المجتمع السعودي، لاسيما من خلال مهرجانات هيئة الترفيه. فالمخدرات باتت مشكلة سعبة تؤثر سلبا على المجتمع. تقرير يكشف كيف تنتشر المخدرات بشكل وساع في السعودية وبمساعدة مسؤولين وأمراء من العائلة المالكة. هذا الموضوع اثار غضب وانتقادات الناشطين في مواقع التواصل.

كثيرون يضكرون اللحظة التي خرج فيها الزعيم المصري السابق جمال عبد الناصر معلنا تأميم قناة السويس وجعلها شركة مصرية.

اليوم يعيش الشارع المصري حالة من الغضب والخوف بعد إعلان تمرير قانون يسمح ببيع أصول هيئة قناة السويس بحجة زيادة الإيرادات. فما القصة؟

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..