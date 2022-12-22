أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

إنجاز جديد بدون الإتفاق النووي .. إنتاج النفط يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا .

- قدس ..

رئيس الوفد الروسي يحذر من تبعات رفض أمريكا إستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي .

- رويش ملت ..

القائد العام لحرس الثورة .. الأعداء يركزون على عرقلة تقدم إيران.

- جمهوري إسلامي ..

وزير الخارجية .. إيران مستعدة للمصادقة على إحياء الإتفاق النووي بحالة احترام خطوطها الحمراء .

- إطلاعات ..

أجواء غضب دولي إزاء قرار طالبان منع الفتيات من مواصلة التعليم الجامعي بأفغانستان .

- أفتاب يزد ..

بريطانيا وشتاء الإحتجاجات والإضرابات القاسي .. إضرابات عمال النقل والمسعفين والممرضين .

- ارمان ملي ..

هدية بايدن لزيلنسكي بالبيت الأبيض .. تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الصاروخية.

- مردم سالاري ..

أمريكا تخصص حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 18 مليار دولار.

- وطن امروز ..

قوى المعارضة التركية تطلب من الرئيس السوري بشار الأسد رفض الإلتقاء بأردوغان .

- إيران ..

وزير الخارجية بعد لقائه بنظيره السعودي بعمان .. إيران ترحب بعودة العلاقات مع الرياض.

- جوان ..

غارات جوية صهيونية على مناطق قريبة من جنوب العاصمة السورية دمشق .

- عصر ايرانيان ..

الإزدواجية الغربية ..

(أمريكا بدور شرطي سيئ لايعتبر الإتفاق النووي أولوية و أوروبا شرطي جيد يدعو للمفاوضات).

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( بداية نهاية سعيد ) مستعرضة الأجواء والتطورات بالساحة التونسية بعد الإنتخابات البرلمانية ..

أنعشت المشاركة الشعبية الضعيفة جدا في الإنتخابات البرلمانية في تونس آمال المعارضة بامكانية افشال ما تعتبره بانقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد على الثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي الديكتاتوري .

( إن تونس تشهد منذ العام الماضي قرارات وإجراءات لرئيس الجمهورية بدأت بحل الحكومة والبرلمان لصالح احتكاره للسلطة ).

وبالطبع تذرع الرئيس التونسي قيس سعيد بفرض قراراته ومراسيمه الرئاسية الإستثنائية المتتالية بضرورات ما يصفه بتفادي ظهور ديكتاتورية إيدلوجية وبمكافحة الفساد لتبرير احتكاره للسلطة عمليا وهو ماحذرت من قوى المعارضة على اختلاف أطيافها، الأمر الذي أدى إلى مقاطعة الغالبية العظمى من المواطنين للإنتخابات .

إن هذه المشاركة الضعيفة, لا كبيرة لقيس سعيد قد تكون بداية لسقوطه, ولكن هل ستستفيد المعارضة من هذه الفرصة لتصحيح أخطاءها ياترى ؟.

2- جمهوري إسلامي ..

تناولت صحيفة جمهوري اسلامي تطورات الأزمة الاوكرانية في جانب من تحليلها السياسي الأسبوعي لمختلف القضايا الداخلية والدولية و وكتبت عن ( ظلال مقترحات كيسنجر على الأزمة الأوكرانية )..

تركت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بشأن ضرورة حل الأزمة الاوكرانية عبر المفاوضات مع روسيا ظلالها على هذه الأزمة مؤخرا ..

( كيسنجر دعا في الواقع أوكرانيا والغرب لقبول حالة الأمر الواقع أي ضم روسيا لأراض أوكرانية لوقف الحرب وتفادي حرب عالمية ).

لكن هذه التصريحات واجهت غضبا من كييف التي اعتبرتها مكافأة للمعتدي , كما صدرت ردود فعل غربية سلبية فالبيت الأبيض رفضها ضمنيا بالقول إن كيسنجر عبر عن رأيه الشخصي فحسب فيما قالت بريطانيا إن الحديث عن المفاوضات مبكر جدا . وفي السياق ذاته توجه زيلينسكي لواشنطن التي وعدت بحزمة دعم عسكري ضخمة جديدة لأوكرانيا . ولا يبدو في الأفق أي بصيص أمل بشأن وقف الحرب الأوكرانية هذا مالم تحدث تطورات ميدانية مفاجأة ما تفرض أجندة جديدة أو مفاجأة ما على صعيد الموازنات والعلاقات الإستراتيجية الدولية .

3- مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( اليابان وهواجس اجتياح صيني محتمل لتايوان ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

تقول محافل صحفية يابانية إن الحكومة صادقت مؤخرا على خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية اليابانية مع تزايد القلق من تعاظم قدرات الصين وكوريا الشمالية ...

( صحيفة يابان تايمز تحدثت عن نشر طوكيو قوات ومعدات عسكرية كبيرة في إحدى الجزر تحسبا لاجتياح صيني لتايوان )

وتقول إن طوكيو ترى أن أي تطور كهذا سيؤدي إلى تصعيد خطير الأوضاع ولموازين القوى في منطقة قريبة جدا من اليابان . وجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية صادقت الأسبوع الماضي على خطط طموحة لتعزيز قدرات اليابان العسكرية بشراء وتصنيع أسلحة استراتيجية .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت عن منع حكومة طالبان الفتيات من مواصلة التعليم الجامعي في مقالها ( الشعب الأفغاني راح ضحية )..

قرار حكومة طالبان منع الفتيات من إكمال الدراسة الجامعية لم يكن مفاجئا أبدا فكل شيئ سلبي وسيئ متوقع من حركة مثل طالبان بكل أفكارها المتهرئة وتخلفها ووحشيتها , لكن المسؤولية في معاناة الشعب الأفغاني في ظل حكومة طالبان لاتقع على كاهل هذه الحركة المتخلفة وحدها بل على كاهل أمريكا ونظام أشرف غني أيضا .

( أمريكا كانت تعرف ماذا تعني عودة طالبان للسلطة لكنها مهدت بدواع مصلحية رغم ذلك لهذه العودة باتفاق الدوحة)

أي أن أمريكا عبدت الطريق أمام عودة طالبان في جريمة وضعت الشعب الأفغاني تحت رحمة هذه الحركة بكل ماضيها الدموي وأفكارها العنصرية التكفيرية . كما ساهم في هذه الجريمة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الذي تصرف كأداة و ألعوبة بيد واشنطن.

5- ارمان ملي ..

كتبت صحيفة أرمان ملي في تقريرها ( إرسال منظومة باتريوت لأوكرانيا ) ..

قررت أمريكا خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لواشنطن تزويد الجيش الأوكراني بمنظومة صواريخ باتريوت المتطورة للدفاع الجوي , وذلك في تطور خطير قد يترك بصماته العميقة على الأزمة الأوكرانية .

( إن أمريكا خرجت عمليا من ترددها بالإستجابة لإلحاح زيلينسكي بالحصول على منظومات دفاع جوي متطورة مقابل الضربات الصاروخية الروسية ) .

ولكن قد يؤدي هذا التصعيد الأمريكي لدعم أوكرانيا لتصعيد روسي أوسع في ميادين القتال بأوكرانيا ما لوحت به روسيا في معرض ردها على الموقف الأمريكي الأخير.