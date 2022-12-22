إعتقالات واعتداءات صهيونية في الضفة والقدس

العالم- فلسطين

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من أحد محلات الصرافة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وأغلقت المحل وصادرت مبلغًا من المال.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي أدهم عكاري من بلدة الطور، إلى جانب اعتقال مصطفى أبو سنينة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى صلاح من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، فيما أعاقت حركة تنقل المواطنين جنوب جنين.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا على دوار بلدة عرابة، وأوقفت المركبات المارة ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.