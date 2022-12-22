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شاهد.. ماذا بعد اعلان نتنياهو التوصل الى تشكيل حكومته؟

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن نتنياهو يتعين عليه تقديم تشكيلته الوزارية للتصويت عليها داخل الكنيست في غضون أسبوع، فيما تعهدت المعارضة باسقاطها.

وأضاف، أن اعلان نتنياهو عن التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، جاء بعد بتغيير بعض القوانين داخل الكنسيت تتعلق بالقضايا الجنائية المتهمين بها اعضاء حكومته.

واشار مراسلنا الى أن بنيامين نتنياهو متهم بقضايا الفساد، مثل خيانة الامانة والرشاوي.

وحول موقف المعارضة في كيان الاحتلال، قال مراسلنا، أن المعارضة بزعامة يائير لابيد سترصد كل اخفاقات حكومة نتنياهو المقبلة.

وأضاف، أن المعارضة دعت الشارع الصهيوني خلال الفترات الماضية وعلى لسان "يائير لابيد" الى تنظيم تظاهرات ميدانية فور تشكيل حكومة نتنياهو بشكل اسبوعي من أجل الضغط على تغيير الرأي العام وكذلك النيل من وصول نتنياهو وحكومته اليمينية الى سدة الحكم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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