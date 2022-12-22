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سلطان العرادة وأمين العكيمي مازالا قيد الاحتجاز.. رغم خدمة العدوان على اليمن

سلطان العرادة وأمين العكيمي مازالا قيد الاحتجاز.. رغم خدمة العدوان على اليمن
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف حساب "طارق العرادة" أن سلطات العدوان على اليمن قد أبقت على سلطان العرادة وأمين العكيمي قيد الاحتجاز، مؤكداً نية الرياض الإبقاء على العليمي وعفاش فقط في "مجلس الرئاسة القيادي".

العالم - اليمن

وكتب الحساب على تويتر: "لا يزال الشيخ سلطان العرادة محتجز مع الشيخ أمين العكيمي حتى اللحظة وهناك ضغوط من السعودية عليه، وبحسب المعلومات أن السعودية تريد تقليص عدد أعضاء مجلس الرئاسة القيادي باستبعاد الجميع والإبقاء فقط على {رشاد محمد} العليمي وطارق عفاش وهذه المعلومات مؤكدة ونحن نطالب السعودية بإطلاق سراحهم فورا."

يذكر أن سلطان العرادة هو عضو المجلس الرئاسي الموالي للسعودية ومحافظ مأرب، كما أن أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف السابق وعضو حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكلاهما خدم العدوان السعودي على اليمن خلال السنوات الأخيرة.

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