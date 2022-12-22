ايران: على زيلينسكي أن يعتبر بمصير زعماء الدول التي اعتمدت على أميركا

العالم - إيران

وأكد ناصر كنعاني في تصريحات له اليوم الخميس أن: إيران سبق وأن ردت مرارا على الاتهامات الواهية للمسؤولين الأوكرانيين ومزاعمهم بشأن الطائرات المسيرة، وتؤكد مرة أخرى أنها لم تصدر لأي طرف تجهيزات عسكرية بهدف استخدامها في حرب أوكرانيا.

وأوضح أن إيران احترمت على الدوام وحدة أراضي الدول الأخرى بما فيها أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود تجاه الاتهامات التي لا أساس لها.

يذكر أن زيلينسكي زار أميركا لأول مرة منذ الحرب الأوكرانية للحصول على التعزيزات الدفاعية واستمرار الدعم الأميركي، وكرر في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي مزاعم تعاون إيران وروسيا واستخدام موسكو لطائرات إيرانية مسيرة في ضرب منشآت الطاقة في بلاده، داعيا الكونغرس لدعم أوكرانيا لمواجهة هذه الحملات.