وفد عماني في صنعاء لبحث آخر مستجدات العدوان

خاص بالعالم

وقالت مصادر يمنية: ان زيارة الوفد تاتي في ظل تعنت تحالف العدوان ورفضه إيقاف الحرب ورفع الحصار وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة.

هذا بينما قال محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني ان زيارة الوفد تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية، مضيفا ان تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن.

وتاتي هذه الزيارة بعد ايام من تصعيد صنعاء حيث اعلن المجلس السياسي الاعلى رفضه استمرار ما اسماها حالة اللاسلم واللاحرب، مضيفا ان تحالف العدوان يهدف لإبقاء اليمن على هذا الحال دون اي تقدم في المفاوضات السياسية.

وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك.

فما هي دلالات زيارة هذا الوفد؟

وهل يستطيع ان يقدم شيئا خاصة وهو قام بزيارات سابقة؟

وهل فعلا هناك انفراجة في الازمة ام انسداد للحلول؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيفي الحلقة: المحلل السياسي اليمني معتز القرشي وعضو الفريق الوطني المفاوض اليمني عبدالمجيد الحنش.

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