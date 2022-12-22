الصادرات غير النفطية الإيرانية تزداد بنسبة 4.4 %

العالم - إيران

وعرضت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة في تقرير إحصاءات ووثائق هذه الوزارة في مجال الصادرات وكتبت: حسب المعلومات المنشورة للجمارك، بلغ تصدير البضائع خلال الثمانية أشهر 70.4 مليون طن والقيمة 32.4 مليار دولار، والتي انخفضت بنسبة 16 بالمئة من حيث الوزن وزادت بمقدار 4.4 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومن أسباب انخفاض وزن الصادرات، يمكن الاشارة إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي، حيث انخفض مقابل نفس الفترة من العام السابق بمقدار 2.6 مليار دولار (ناقص 72 بالمئة) وبحجم 15 مليون طن (ناقص 82 بالمئة) وقد صدر إلى دولتين العراق وتركيا، بمعنى آخر بإزالة الغاز الطبيعي من الصادرات هذا العام والفترة نفسها من العام الماضي، سنشهد نموا بنسبة 6 بالمئة في القيمة ونموا بنسبة 1 بالمئة في وزن الصادرات غير النفطية.

وكان أعلى نمو في قيمة الصادرات مرتبطا بمجموعة الصناعة بنمو 20 بالمئة، وكان أكبر انخفاض في الصادرات مرتبطا بالمنتجات الزراعية بنسبة ناقص 19 بالمئة.. لذلك فإن أداء وزارة الصناعة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الصناعية مناسب مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أدت السياسات التجارية في القطاعات الأخرى إلى انخفاض الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات الدولة قد بلغت 23.4 مليون طن بقيمة 37 مليار دولار خلال الثمانية أشهر من العام الإيراني الحالي بنسبة انخفاض 12.4 بالمئة من حيث الوزن وزيادة بنسبة 15.2 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من انخفاض وزن الواردات بنسبة 12.4 بالمئة، الا أن الميزان التجاري اصبح سلبيا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الوسيطة وكذلك ارتفاع بعض السلع الأساسية؛ والسبب الرئيسي الآخر لانخفاض الميزان التجاري هو انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 2.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نقطة أخرى مهمة هي أن أداء الحكومة الثالثة عشرة (حكومة رئيسي) على مدى 14 شهرا منذ بداية نشاطها يُظهر اتجاها متزايدا في كل من قيمة وكمية الصادرات.. وتشير الإحصاءات إلى أنه من شهر سبتمبر 2021 إلى اكتوبر 2022، صدرت البلاد 138 مليون طن واستوردت 45.6 مليون طن بمعنى آخر، كان وزن المنتجات المصدرة 3 أضعاف وزن المنتجات المستوردة.

من جهة أخرى، تشير الإحصائيات إلى أن ميزان قيمة تجارة الدولة كان إيجابيا أيضا خلال هذه الفترة. وبحسب هذه الإحصائيات، ففي الفترة من سبتمبر 2021 حتى اكتوبر 2022، كانت قيمة البضائع المستوردة 59.6 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات البلاد 66.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.