إيران تقدم هدية للرئيس العراقي.. ما هي؟

العالم - العراق

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في العراق إن السفير الايراني أهدى الرئيس العراقي كتاب تحت عنوان "ضيف العراق بأقلام عراقية".

ويحتوي على مقابلات مع 18 من المسؤولين السياسيين والشخصيات الدينية والمفكرين والخبراء والمحللين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، همام حمودي، حول الفريق الشهيد سليماني ومدرسته الجهادية وسيرته الذاتية.

وصدر المجلد الأول من هذا الكتاب في 160 صفحة برعاية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وتحت إشراف "ياسر الحيدري" في 2000 نسخة.

وزين غلاف الكتاب بصورة الفريق الشهيد قاسم سليماني، وفي الصفحة الأولى من الكتاب نُشرت صورة لمرقد هذا الشهيد العزيز.

ونشرت على الغلاف الخلفي للكتاب صورة لاغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، وعبارة كتب فيها، "ان حكومة الولايات المتحدة الإرهابية، اغتالت الضيف العراقي الكبير في مطار بغداد الدولي في عملية ارهابية جبانة".

كما يتضمن الغلاف الخلفي للكتاب عبارة من سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال له فيها: "الأمريكيون قتلوا ضيفكم في بيتكم".

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاق دربهم اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير) 2020.