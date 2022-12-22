أميرعبداللهيان: إيران واحدة من أقوى الديمقراطيات في المنطقة

العالم - ايران

وردا على الاتصال الهاتفي من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز تبادل حسين أميرعبداللهيان مساء اليوم الخميس، الآراء حول أهم القضايا التي تهم بلدين.

وانتقد الوزير عبداللهيان، التصرف الخاطئ للدول الغربية بإلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة، واعتبر هذا الإجراء محاولة لإفساد فرصة الحوار.

وأكد أميرعبداللهيان أن: إيران لديها واحدة من أقوى الديمقراطيات في منطقتنا، ومن غير المقبول لأوروبا أن ترى القضايا من جانب واحد وتستمر في التدخل.

كما هنأ وزير خارجية إيران حكومة وشعب إسبانيا على قرب حلول العام الجديد، وأعرب عن أمله في أن يكون العام المقبل عام سلام واستقرار لجميع شعوب العالم وأن يشهد المزيد من تطوير العلاقات بين طهران ومدريد في مختلف المجالات

كما عبر خوسيه مانويل ألباريز، وزير خارجية إسبانيا، عن وجهات نظره حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهنأ إيران شعبا وحكومة، وخاصة المسيحيين، بالعام الجديد.

كما أكد وزير خارجية إسبانيا على جهود الحكومة الإسبانية لمواصلة الحوار وتوسيع العلاقات مع إيران.