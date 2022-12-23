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أمن الإحتلال يطلق إنذارات من عمليات ضد أهداف إسرائيلية

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

إنذارات ساخنه متزايدة منذ اعلان نتنياهو بالوصول الى تشكيل حكومة يمينية خالصة مع معسكره تحدثت عنها تقارير أمنية.

العالم - مراسلون

كفر قاسم بداخل المحتل كانت عنوانا لهذة الانذارات التي نفذ فلسطيني عملية دهس نتج عنها اصابة اثنين من افراد الشرطة كرد على أجراءات الاحتلال بالبلدة.

وما يحصل من أجراءات احتلاليه بدعم رسمي لتغير الواقع داخل المسجد الاقصى المبارك الذي شهد فجرا عظيما شاركه به عشرات الالاف في رسالة لحكومة الاحتلال الجديدة بأن هذا المكان هو حق للمسلمين فقط لا غير.

المصادر الامنية داخل الكيان رفعت من حالة تأهبها وعززت من تواجدها بداخل المحتل وبمحيط المسجد الاقصى المبارك ومنعت المئات من الفلسطينين من الوصول اليه بذريعة تزايد الانذارات لوقوع عمليات فردية وتزايد حالة الغضب بالشارع الفلسطيني.

تحذيرات خارجية وداخلية لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بعدم المساس بالمسجد الاقصى المبارك لان ذلك سيكون اشعال فتيل انتفاضة فلسطينية متعددة الاشكال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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